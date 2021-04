Piroshka – Scratching At The Lid [VIDEO]

Piroshka – Scratching At The Lid

Photo Credit: Neil Stewart

I Piroshka, supergruppo composto da Miki Berenyi (Lush), Kevin McKillip (Moose), Mike Conroy (Modern English) e Justin Welch (Elastica e ancora Lush), hanno annunciato il loro secondo lavoro in studio, seguito di “Brickbat” del 2019 (qui la nostra recensione). Il disco si intitolerà Love Drips And Gathers e uscirà il 23 Luglio per Bella Union, anticipato oggi dal videoclip di Scratching At The Lid. Lo trovate qui in basso insieme alla tracklist dell’album:

01 Hastings 1973

02 The Knife Thrower’s Daughter

03 Scratching At The Lid

04 Loveable

05 V.O.

06 Wanderlust

07 Echo Loco

08 Familiar

09 We Told You