Photo Credit: Mads Perch

Da oltre un anno i Placebo ci avvisano di avere un nuovo album in dirittura d’arrivo, l’ottavo della loro discografia e successore di “Loud Like Love” del 2013. Del disco non si sa ancora nulla di preciso, ma è arrivato il primo estratto, Beautiful James, che potete ascoltare qui in basso da Spotify e YouTube: