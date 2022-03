Photo Credit: Mads Perch

A ben nove anni di distanza da “Loud Like Love” (2013), il 25 Marzo torneranno i Placebo con il loro nuovo lavoro in studio, intitolato Never Let Me Go. Dopo Beautiful James (che trovate qui), Surrounded By Spies (che trovate qui) e Try Better Next Time (che trovate qui), la nuova anticipazione dal disco è Happy Birthday In The Sky. Eccola in ascolto qui in basso: