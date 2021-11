Placebo: nuovo brano e una data a Ottobre

Photo Credit: Mads Perch

A ben nove anni di distanza da “Loud Like Love” (2013), il 25 Marzo torneranno i Placebo con il loro nuovo lavoro in studio, intitolato Never Let Me Go. Insieme alla notizia del disco la band inglese ha anche diffuso l’ascolto di Surrounded By Spies, secondo estratto dopo Beautiful James (che trovate qui), e ha annunciato una nuova data italiana, in programma il prossimo Ottobre. Qui in basso trovate la tracklist dell’album, l’ascolto del nuovo singolo e i dettagli dell’appuntamento live:

01 Forever Chemicals

02 Beautiful James

03 Hugz

04 Happy Birthday In The Sky

05 The Prodigal

06 Surrounded By Spies

07 Try Better Next Time

08 Sad White Reggae

09 Twin Demons

10 Chemtrails

11 This Is What You Wanted

12 Went Missing

13 Fix Yourself

27 OTTOBRE 2022 @ MEDIOLANUM FORUM, MILANO

Biglietti disponibili tramite prevendita MyLiveNation dalle ore 10:00 di lunedì 15 Novembre; tramite vendita generale dalle ore 10:00 di mercoledì 17 Novembre.