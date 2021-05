Photo Credit: Press

Già a inizio 2020 i Placebo avevano annunciato di essere al lavoro sul loro ottavo album, il primo per la So Recordings con cui avevano siglato un contratto discografico proprio in quei giorni. La notizia di oggi è che il disco è a quanto pare finito e pronto per essere lanciato, così come ha comunicato la stessa band tramite i propri canali social. Qui in basso il post Instagram interessato: