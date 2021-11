Photo Credit: Mads Perch

A ben nove anni di distanza da “Loud Like Love” (2013), il 25 Marzo torneranno i Placebo con il loro nuovo lavoro in studio, intitolato Never Let Me Go. Dopo Beautiful James (che trovate qui), dieci giorni fa la band aveva diffuso anche l’ascolto del secondo estratto Surrounded By Spies, brano che adesso ha anche un videoclip ufficiale. Eccolo: