Photo Credit: Bandcamp

Fermi a “Way Station” del 2019, i newyorkesi Pop. 1280 usciranno il 24 Settembre su Profound Lore con Museum On The Horizon, il loro nuovo lavoro in studio. Dopo Noncompliant (che trovate qui) e Not Too Deep (che trovate qui), la terza anticipazione dal disco è il videoclip Brennschluss, che trovate qui in basso: