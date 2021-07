Pop. 1280 – Noncompliant [AUDIO]

Photo Credit: Bandcamp

Fermi a “Way Station” del 2019, i newyorkesi Pop. 1280 hanno annunciato oggi il loro nuovo lavoro in studio, Museum On The Horizon, che uscirà il 24 Settembre per Profound Lore. Insieme alla notizia del disco la band ha diffuso anche l’ascolto del primo estratto Noncompliant, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube insieme alla tracklist dell’album:

01 Museum On The Horizon

02 Noncompliant

03 Not Too Deep

04 Two-Body Problem

05 Brennschluss

06 Mission Creep

07 Threads

09 Right Hand Man

10 Force Majeure