Poppy – Flux [VIDEO]

Photo Credit: Frank Ockenfels

Moriah Rose Pereira, nota a tutti come Poppy, ha annunciato il suo nuovo lavoro in studio, Flux, che uscirà il 24 Settembre su Sumerian Records e sarà il successore di “I Disagree” dello scorso anno (qui la nostra recensione). Insieme all’annuncio del disco è arrivato anche il videoclip della title track, che trovate qui in basso insieme alla tracklist (di cui fa parte anche Her, il brano già diffuso da Poppy qualche tempo fa):

01 Flux

02 Lessen The Damage

03 So Mean

04 On The Level

05 Hysteria

06 Her

07 Bloom

08 As Strange As It Seems

09 Never Find My Place