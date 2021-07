Photo Credit: Jason Nocito

Aaron Maine tornerà col progetto Porches il prossimo 8 Ottobre pubblicando su Domino All Day Gentle Hold!, il suo nuovo lavoro in studio. Insieme all’annuncio del disco è arrivato anche il videoclip del primo estratto Okay, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Lately

02 I Miss That

03 Okay

04 Swimming Big

05 Back3School

06 Swarovski

07 Watergetsinside

08 In A Fashion

09 Inasint

10 Grab The Phone

11 Comedown Song (Gunk)