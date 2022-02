Porridge Radio – Back To The Radio [VIDEO]

Photo Credit: Matilda Hill-Jenkins

Usciti nel 2020 con “Every Bad” (qui la nostra recensione), gli inglesi Porridge Radio hanno annunciato oggi il loro nuovo lavoro in studio, Waterslide, Diving Board, Ladder To The Sky, in uscita il 20 Maggio su Secretly Canadian. La prima anticipazione dal disco è il video di Back To The Radio, che trovate qui in basso insieme alla tracklist dell’album:

01 Back To The Radio

02 Trying

03 Birthday Party

04 End Of Last Year

05 Rotten

06 U Can Be Happy If U Want To

07 Flowers

08 Jealousy

09 I Hope She’s OK 2

10 Splintered

11 The Rip

12 Waterslide, Diving Board, Ladder To The Sky