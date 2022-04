Porridge Radio: due date a Novembre e un nuovo brano

Photo Credit: Matilda Hill-Jenkins

Gli inglesi Porridge Radio usciranno il 20 Maggio su Secretly Canadian con Waterslide, Diving Board, Ladder To The Sky, il loro nuovo lavoro in studio, anticipato oggi dal video di The Rip (che trovate qui in basso e che si aggiunge a Back To The Radio, che trovate invece qui). Il tour a supporto del disco passerà dall’Italia nel mese di Luglio per due date, ma farà ritorno anche a Novembre per altri due appuntamenti. Ecco i dettagli delle nuove date:

17 NOVEMBRE 2022 @ BIKO, MILANO

19 NOVEMBRE 2022 @ COVO CLUB, BOLOGNA