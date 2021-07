Primal Scream: annunciate le uscite per i 30 anni di Screamadelica

Il 23 Settembre saranno trent’anni esatti dall’uscita di “Screamadelica”, lo storico terzo album dei Primal Scream. Per celebrare la ricorrenza la formazione capitana da Bobby Gillespie uscirà con ben tre diverse pubblicazioni: il 17 Settembre arriveranno un box set con tutti i singoli in formato 12” e la versione dell’album in picture disc; il 15 Ottobre, poi, arriverà invece “Demodelica”, una raccolta con demo e mix diversi provenienti dalle session del disco (sarà disponibile in vinile, CD e cassetta). Qui in basso il video di presentazione, mentre a questo link è già attivo il pre-order dei vari formati.