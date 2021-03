Primavera Sound: appuntamento al 2022

Photo Credit: Press / A Buzz Supreme

Com’era purtroppo prevedibile, poco a poco i grandi festival europei saranno costretti a cancellare anche le loro edizioni 2021 dopo quelle del 2020. Oggi tocca al Primavera Sound di Barcellona, che per quella che sarebbe stata l’edizione del proprio ventennale (e che era programmata dal 2 al 6 Giugno di quest’anno) ha dato appuntamento al 2022, garantendo sempre la possibilità per chi aveva acquistato i biglietti di conservarli per il prossimo anno o chiederne il rimborso. In line-up erano previsti, tra gli altri, Tame Impala, The Jesus And Mary Chain, Pavement e Tyler, The Creator. Qui in basso il comunicato ufficiale diffuso dall’organizzazione: