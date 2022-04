Photo Credit: Chapman Baehler

In attesa della data italiana del loro tour omaggio ai Rush, in programma a Settembre, i Primus di Les Claypool hanno annunciato oggi l’uscita di un nuovo EP, intitolato Conspiranoid e in arrivo il 22 Aprile su ATO. Il primo estratto dall’EP è il video della quasi-title track Conspiranoia, che trovate qui in basso:

01 Conspiranoia

02 Follow The Fool

03 Erin On The Side Of Caution