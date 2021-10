Photo Credit: Matt Puccinelli

Usciti a inizio anno con il nuovo album “SHYGA! The Sunlight Mound” (qui la nostra recensione), gli australiani Psychedelic Porn Crumpets arriveranno in Italia ad Aprile per una data del loro tour europeo. Ecco i dettagli dell’appuntamento:

5 APRILE 2022 @ SANTERIA TOSCANA 31, MILANO