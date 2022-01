PUP – Robot Writes A Love Song [VIDEO]

Photo Credit: Vanessa Heins

Fermi a “Morbid Stuff” del 2019, i canadesi PUP hanno annunciato oggi il loro nuovo lavoro in studio, The Unraveling Of PUPTheBand, in uscita l’1 Aprile su Little Dipper/Rise. Insieme all’annuncio del disco la formazione di base a Toronto ha diffuso anche il video di Robot Writes A Love Song, che trovate qui in basso insieme alla tracklist:

01 Four Chords

02 Totally Fine

03 Robot Writes A Love Song

04 Matilda

05 Relentless

06 Four Chords Pt. II: Five Chords

07 Waiting

08 Habits

09 Cutting Off The Corners

10 Grim Reaping

11 Four Chords Pt. III: Diminishing Returns

12 PUPTheBand Inc. Is Filing For Bankruptcy