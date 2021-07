Photo Credit: Annette Rodriguez

Il 13 Agosto (in digitale, poi il 24 Settembre nei formati fisici) uscirà su Epitaph Distant Populations, il nuovo lavoro in studio dei Quicksand. Dopo Inversion (che trovate qui) e Missile Command (che trovate qui), la nuova anticipazione dal disco è Brushed. Eccola qui in basso da Spotify e YouTube: