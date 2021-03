Rachele Bastreghi: nuovo album in arrivo

Photo Credit: Press

Con i suoi Baustelle in pausa, Rachele Bastreghi ha trovato il tempo per ultimare il suo primo lavoro sulla lunga distanza da solista, seguito dell’EP “Marie” del 2015. Il disco si intitolerà Psychodonna e uscirà il 30 Aprile, prodotto dalla stessa Bastreghi insieme a Mario Conte. Qui in basso trovate il messaggio con cui Rachele ha presentato il disco e la copertina, mentre a questo link è già attivo il pre-order.

“È il mio viaggio fatto di fuori orario, di luna e isolamento, di poesia e distorsione, di albe illuminate e risvegli caotici. È un canto necessariamente libero, fatto di controsensi, di amore e sgomento, di dolcezza e nervi. È un ballo consapevole nel fango.”