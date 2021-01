Radiohead: all’asta una cassetta demo di quando si chiamavano On A Friday

Prima di chiamarsi Radiohead, i Radiohead erano gli On A Friday. Un demo in cassetta risalente a quel periodo, contenente sei brani di cui tre totalmente inediti (Promise Me, Boy In A Box e These Chains) e con artwork e note scritte a mano dallo stesso Thom Yorke, è stato messo all’asta su Omega Auctions. Il prezzo di vendita stimato era intorno a 2,000 £, ma come potete vedere nella pagina dell’asta è già stato abbondantemente superato. Se vi avanzano un po’ di spiccioli…