Questo venerdì i Radiohead usciranno su XL Recordings con Kid A Mnesia, un triplo volume che conterrà le ristampe di “Kid A” (2000) e “Amnesiac” (2001) e, soprattutto, Kid Amnesiae, un terzo disco con materiale inedito proveniente da quel periodo. Dopo la prima rarità del periodo If You Say The Word (che trovate qui), adesso è arrivato anche il video di una seconda, Follow Me Around, che trovate qui in basso: