Radiohead: in arrivo una nuova serie di concerti in streaming

Photo Credit: Alex Lake

Come già successo lo scorso anno, i Radiohead sono nuovamente pronti ad aprire i propri archivi per trasmettere una serie di video di concerti dalla loro lunga carriera, concerti che saranno resi disponibili sulla loro Radiohead Public Library e sul canale YouTube della band. Si partirà questo venerdì con il live al 93 Feet East di Londra del 16 Gennaio 2008, live tenuto per l’uscita di “In Rainbows”.