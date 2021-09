Radiohead: ristampa per Kid A e Amnesiac più un terzo disco di inediti

I Radiohead hanno da poco festeggiato il ventennale di “Kid A” (2000) e “Amnesiac” (2001), i loro due capolavori gemelli di inizio millennio. Ma le celebrazioni non finiscono qui: Thom Yorke e soci hanno infatti annunciato la pubblicazione, per il 5 Novembre su XL Recordings, di Kid A Mnesia, un triplo volume che conterrà le ristampe dei due album e, soprattutto, Kid Amnesiae, un terzo disco con materiale inedito proveniente da quel periodo. Il primo estratto è If You Say The Word, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube insieme alla tracklist del del volume di inediti. A questo link, invece, tutti i dettagli e il pre-order dei vari formati della ristampa.

01 Like Spinning Plates (‘Why Us?’ Version)

02 Untitled V1

03 Fog (Again Again Version)

04 If You Say The Word

05 Follow Me Around

06 Pulk/Pull (True Love Waits Version)

07 Untitled V2

08 The Morning Bell (In The Dark Version)

09 Pyramid Strings

10 Alt. Fast Track

11 Untitled V3

12 How To Disappear Into Strings