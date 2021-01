Rage Against The Machine: online il doc contro il razzismo Killing In Thy Name

Realizzato in collaborazione con il collettivo internazionale The Ummah Chroma, Killing In Thy Name è il breve documentario con cui i Rage Against The Machine cercano di sensibilizzare i bambini sul tema del razzismo dilagante negli Stati Uniti. Qui in basso lo streaming del doc da YouTube e il breve messaggio con cui i RATM lo presentano:

“The following is a document of true events. Our aim is for this piece to be a fire escape from the fiction known as whiteness and a spring for discovery. Remember, the children are always watching”