Red Fang – Arrows [VIDEO]

Photo Credit: James Rexroad

Fermi a “Only Ghosts” del 2016, gli americani Red Fang hanno annunciato il loro ritorno discografico, che avverrà il 4 Giugno con la pubblicazione su Relapse di Arrows, il loro nuovo lavoro in studio. Per anticiparlo la formazione di base a Portland ha diffuso il videoclip della title track, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Take It Back

02 Unreal Estate

03 Arrows

04 My Disaster

05 Two High

06 Anodyne

07 Interop-Mod

08 Fonzi Scheme

09 Days Collide

10 Rabbits In Hive

11 Why

12 Dr. Owl

13 Funeral Coach