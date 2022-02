Red Hot Chili Peppers – Black Summer [VIDEO]

Photo Credit: Warner Records / Clara Balzary

Come s’era ampiamente intuito, i Red Hot Chili Peppers sono tornati con la loro prima nuova musica dal 2016 e dal rientro nel gruppo di John Frusciante, ovvero il singolo Black Summer. Ma c’è di più, perché il pezzo altro non è se non la prima anticipazione da Unlimited Love, il nuovo album della band in uscita l’1 Aprile su Warner. Qui in basso il video del singolo e la (lunga) tracklist del disco:

01 Black Summer

02 Here Ever After

03 Aquatic Mouth Dance

04 Not The One

05 Poster Child

06 The Great Apes

07 It’s Only Natural

08 She’s A Lover

09 These Are The Ways

10 Whatchu Thinkin’

11 Bastards Of Light

12 White Braids & Pillow Chair

13 One Way Traffic

14 Veronica

15 Let ’Em Cry

16 The Heavy Wing

17 Tangelo