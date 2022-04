Red Hot Chili Peppers – These Are The Ways

Photo Credit: Warner Records / Clara Balzary

Fermi dal 2016, i Red Hot Chili Peppers sono tornati oggi con “Unlimited Love”, il loro nuovo lavoro in studio dopo il rientro in formazione di John Frusciante (qui la nostra recensione). In concomitanza con l’uscita del disco la band ha diffuso anche il video di These Are The Ways, che trovate qui in basso: