Photo Credit: Shervin Lainez

Uscirà il 24 Giugno su Warner Home, Before And After, il nuovo lavoro in studio della songwriter Regina Spektor, il primo da “Remember Us To Life” del 2016. La prima anticipazione dal disco è Becoming All Alone, che trovate qui in basso subito dopo la tracklist:

01 Becoming All Alone

02 Up The Mountain

03 One Man’s Prayer

04 Raindrops

05 SugarMan

06 What Might Have Been

07 Spacetime Fairytale

08 Coin

09 Loveology

10 Through A Door