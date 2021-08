R.E.M.: ristampa in arrivo per i 25 anni di New Adventures In Hi-Fi

R.E.M.: ristampa in arrivo per i 25 anni di New Adventures In...

Photo Credit: Chris Bilheimer

Il 9 Settembre saranno venticinque anni esatti dalla pubblicazione di “New Adventures In Hi-Fi”, il decimo lavoro in studio degli R.E.M. uscito nel 1996. Come già successo per altri album della band, anche questo anniversario verrà celebrato con una ristampa deluxe (in uscita il 29 Ottobre) del disco che conterrà tredici tra b-side e rarità, fotografie d’archivio, note dei membri della band, di Patti Smith, Thom Yorke e il produttore Scott Litt, e svariato altro materiale. A questo link è già attivo il pre-order dei vari formati della ristampa, mentre qui in basso trovate l’alternate versione di Leave e l’unboxing trailer: