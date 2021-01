Rhye – Come In Closer

Fermo sulla lunga distanza a “Blood” del 2018 (qui la nostra recensione), Mike Milosh e il suo progetto Rhye stanno per tornare con un nuovo album, Home, in uscita il 22 Gennaio su Loma Vista. L’ultima anticipazione estratta dal disco è il videoclip di Come In Closer, che trovate qui in basso: