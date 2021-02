Richard Ashcroft – Bring On The Lucie (Freda Peeple)

Photo Credit: RichardAshcroft.com

Al lavoro su un nuovo album interamente acustico, Richard Ashcroft è tornato oggi con quella che potrebbe rappresentarne la prima anticipazione, ovvero Bring On The Lucie (Freda Peeple), cover del brano di John Lennon datato 1973. La versione di Ashcroft è accompagnata anche da un videoclip, che trovate qui in basso: