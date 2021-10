Robert Plant & Alison Krauss – High And Lonesome [AUDIO]

Photo Credit: Frank Melfi

A distanza di quattordici anni da “Raising Sand” del 2007, il 19 Novembre Robert Plant e Alison Krauss pubblicheranno un nuovo lavoro congiunto, Raise The Roof. Il disco, prodotto come il predecessore da T Bone Burnett, conterrà reinterpretazioni di classici della tradizione americana (la prima anticipazione era Can’t Let Go, brano portato alla ribalta da Lucinda Williams che trovate qui) e un inedito, High And Lonesome, che è stato diffuso oggi. Potete ascoltarlo qui in basso da Spotify e YouTube: