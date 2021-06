Robert Smith: da solista con un album noise. Due nuovi album anche per i The Cure

Photo Credit: Andy Vella

Ieri Robert Smith è tornato a far sentire la sua voce su How Not To Drown, collaborazione con i Chvrches che sarà contenuta nel loro nuovo album in uscita ad Agosto (potete ascoltarla qui). In un’intervista concessa a Zane Lowe su Apple Music 1 proprio per discutere di questa sua ultima collaborazione, Smith ha avuto modo di svelare anche i suoi prossimi progetti, visto che da tempo si parla della possibile nuova musica dei The Cure. L’album noise che Smith aveva programmato di pubblicare con la band uscirà in realtà come suo disco solista, mentre ci saranno ben due dischi dei The Cure, uno più cupo e l’altro decisamente meno, album a quanto pare già ultimati e in procinto di essere mixati. Smith ha aggiunto che nel giro di circa sei settimane potrebbe essere in grado di svelare maggiori dettagli sul tutto. Vi ricordiamo che l’ultimo lavoro in studio dei The Cure resta al momento “4:13 Dream” del 2008.