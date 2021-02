Rock & Roll Hall Of Fame: i candidati per il 2021

Photo Credit: Rock & Roll Hall Of Fame / Official Logo

Come ogni anno, è arrivata la lista degli artisti selezionati per guadagnarsi tramite il voto dei fan l’accesso alla Rock & Roll Hall Of Fame per il 2021 (ricordiamo che il requisito minimo sono i 25 anni di attività). Fra tutti, segnaliamo la prima nomination assoluta per Foo Fighters e JAY-Z entrambi al primo anno di eleggibilità, la prima volta degli Iron Maiden e il ritorno in lista di Rage Against The Machine e Devo. Le nuove induzioni verranno comunicate a Maggio, mentre la cerimonia ufficiale si terrà a Cleveland, Ohio il prossimo inverno.

Ecco la lista dei candidati:

Mary J. Blige

Kate Bush

Devo

Foo Fighters

The Go-Go’s

Iron Maiden

JAY-Z

Chaka Khan

Carole King

Fela Kuti

LL Cool J

New York Dolls

Rage Against The Machine

Todd Rundgren

Tina Turner

Dionne Warwick