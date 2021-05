Rock & Roll Hall Of Fame: le induzioni del 2021

Photo Credit: Rock & Roll Hall Of Fame / Official Logo

Sono state annunciate le nuove induzioni nella Rock & Roll Hall Of Fame per il 2021. Niente da fare per Iron Maiden, Kate Bush e New York Dolls, quest’anno tocca a Tina Turner, Carole King, The Go-Go’s, JAY-Z, Foo Fighters, Todd Rundgren, Kraftwerk, Charley Patton, Gil Scott-Heron, LL Cool J, Billy Preston, Randy Rhoads e Clarence Avant. La cerimonia ufficiale si terrà alla Rocket Mortgage FieldHouse di Cleveland il prossimo 30 Ottobre. Per Dave Grohl si tratta della secondo induzione dopo quella ottenuta con i Nirvana.