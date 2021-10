Photo Credit: Clay McBride

Dopo l’annullamento forzato delle edizioni 2020 e 2021, nel 2022 tornerà il Rock The Castle, il festival estivo in programma al Castello Scaligero di Villafranca di Verona (VR) che si terrà dal 23 al 26 Giugno prossimi. Qui in basso la locandina con i nomi principali confermati in line-up e le info su biglietti, abbonamenti ed eventuali rimborsi delle edizioni saltate: