Photo Credit: Nick Mckk

Usciti nel 2020 con “Sideways To New Italy” (qui la nostra recensione), i Rolling Blackouts Coastal Fever torneranno domani sempre su Sub Pop Endless Rooms, il loro nuovo lavoro in studio. Dopo The Way It Shatters (che trovate qui), Tidal River (che trovate qui) e My Echo (che trovate qui), l’ultima anticipazione è il video di Dive Deep, che trovate qui in basso: