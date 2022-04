Photo Credit: Nick Mckk

Usciti nel 2020 con “Sideways To New Italy” (qui la nostra recensione), i Rolling Blackouts Coastal Fever torneranno il 6 Maggio sempre su Sub Pop Endless Rooms, il loro nuovo lavoro in studio. Dopo The Way It Shatters (che trovate qui) e Tidal River (che trovate qui), la terza anticipazione è il video di My Echo, che trovate qui in basso: