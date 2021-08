Photo Credit: Bandcamp

Dopo aver abbandonato la Holy Roar Records ed essersi accasati alla eOne Heavy, i Rolo Tomassi sono tornati oggi con nuova musica, la prima da “Time Will Die And Love Will Bury It” del 2018. Il pezzo si intitola Cloaked ed è accompagnato dal videoclip che trovate qui in basso. Nessuna info, invece, sul possibile nuovo album (che comunque parrebbe in dirittura d’arrivo).