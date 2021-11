Rolo Tomassi – Drip [VIDEO]

Photo Credit: Bandcamp

Dopo aver abbandonato la Holy Roar Records ed essersi accasati alla eOne Heavy, i Rolo Tomassi erano tornati ad Agosto con il nuovo brano Cloaked (che trovate qui). Adesso scopriamo che il pezzo era la prima anticipazione da Where Myth Becomes Memory, il loro nuovo album in uscita il 4 Febbraio. In concomitanza con l’annuncio del disco è arrivato anche il videoclip del secondo estratto Drip, che trovate qui in basso insieme alla tracklist:

01 Almost Always

02 Cloaked

03 Mutual Ruin

04 Labyrinthine

05 Closer

06 Drip

07 Prescience

08 Stumbling

09 To Resist Forgetting

10 The End Of Eternity