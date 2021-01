Ron Gallo – Can We Still Be Friends?

Fermo a “Stardust Birthday Party” del 2018, il songwriter americano Ron Gallo tornerà il 5 Marzo con il suo nuovo lavoro in studio, Peacemeal, in uscita per New West Records. In concomitanza con l’annuncio è arrivato anche l’ascolto di Can We Still Be Friends?, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube: