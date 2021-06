Ron Gallo: sette date a Luglio

Photo Credit: Astarte Agency

Uscito a Marzo con il nuovo album “Peacemeal”, Ron Gallo arriverà in Italia a breve, nel mese di Luglio, per ben sette date del suo tour, per le quali sarà accompagnato da Chickpee, sua compagna di vita oltre che di palco. Qui in basso il dettaglio degli appuntamenti:

23 LUGLIO @ GINZBURG PARK FESTIVAL, TORINO

24 LUGLIO @ GOABOA FESTIVAL, GENOVA

26 LUGLIO @ VILLA ADA INCONTRA IL MONDO, ROMA

27 LUGLIO @ TBA, FIRENZE

28 LUGLIO @ BEACHES BREW FESTIVAL, RAVENNA

29 LUGLIO @ ANFITEATRO DEL VENDA, PADOVA

30 LUGLIO @ RIDE, MILANO