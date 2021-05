Rover: due date a Febbraio 2022

Photo Credit: Franck Morand

A sei anni dal precedente “Let It Glow” del 2015, a inizio mese è tornato il songwriter francese Timothée Régnier aka Rover con il suo nuovo lavoro in studio, Eiskeller. Il tour a supporto del disco passerà anche dall’Italia, il prossimo Febbraio, per due appuntamenti. Ecco i dettagli delle date:

26 FEBBRAIO 2022 @ LOCOMOTIV CLUB, BOLOGNA

Biglietto: 18,00 € + d.p.

Prevendite disponibili su www.dice.fm e www.ticketmaster.it

27 FEBBRAIO 2022 @ CIRCOLO DELLA MUSICA, RIVOLI (TO)

Biglietto: 15,00 € + d.p.

Prevendite disponibili su www.vivaticket.it