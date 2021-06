Photo Credit: Warner Records / Dean Martindale

Usciti quest’anno con il nuovo album “Typhoons” (qui la nostra recensione), i Royal Blood arriveranno in Italia a Marzo per una data del tour a supporto del disco. In apertura ci saranno invece i The Amazons. Ecco i dettagli dell’appuntamento:

19 MARZO 2022 @ LORENZINI DISTRICT, MILANO

Prevendita #MyLiveNation dalle ore 10:00 di giovedì 10 Giugno

Vendita generale dalle ore 10:00 di venerdì 11 Giugno