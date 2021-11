Run The Jewels – Never Look Back

Photo Credit: Timothy Saccenti

A Giugno 2020 i Run The Jewels erano tornati a sorpresa con RTJ4, il loro nuovo mastodontico lavoro in studio (qui la nostra recensione). Adesso El-P e Killer Mike hanno pubblicato un nuovo videoclip estratto dal disco, realizzato per Never Look Back come parte dell’Adult Swim Festival, per la regia di John Hillcoat. Eccolo: