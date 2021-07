Photo Credit: Rob Baker Ashton

A quattro anni da “Home Counties” del 2017, il 10 Settembre torneranno i Saint Etienne con I’ve Been Trying To Tell You, il loro nuovo album in uscita su Heavenly Recordings. Insieme all’annuncio del disco è arrivato anche il videoclip del primo estratto Pond House, che trovate qui in basso insieme alla tracklist:

01 Music Again

02 Pond House

03 Fonteyn

04 Little K

05 Blue Kite

06 I Remember It Well

07 Penlop

08 Broad River