Photo Credit: Frank Ockenfels

A ben sei anni da “99¢” (2016) e a quattro dal mixtape “I Don’t Want: The Gold Fire Sessions” (2018), il 9 Settembre tornerà Santigold con un nuovo lavoro in studio, Spirituals, in uscita per la sua Little Jerk Records. Qui in basso trovate la tracklist del disco e il video di Ain’t Ready:

01 My Horror

02 Nothing

03 High Priestess

04 Ushers Of The New World

05 Witness

06 Shake

07 The Lasty

08 No Paradise

09 Ain’t Ready

10 Fall First