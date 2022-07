Photo Credit: Frank Ockenfels

A ben sei anni da “99¢” (2016) e a quattro dal mixtape “I Don’t Want: The Gold Fire Sessions” (2018), il 9 Settembre tornerà Santigold con un nuovo lavoro in studio, Spirituals, in uscita per la sua Little Jerk Records. Qui in basso trovate il video dell’ultimo estratto Nothing: