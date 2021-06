Scott Weiland: biopic in lavorazione

Stando a quanto riportato dal The Hollywood Reporter, la casa di produzione Dark Pictures e il produttore Orian Williams sarebbero al lavoro su “Paper Heart”, un biopic incentrato sulla figura di Scott Weiland, il frontman degli Stone Temple Pilots venuto a mancare il 3 Dicembre del 2015. La produzione avrebbe acquisito i diritti cinematografici di “Not Dead & Not For Sale”, la biografia di Weiland scritta da David Ritz, e su quella avrebbe basato il progetto del film. Non si hanno ancora altre info al riguardo.