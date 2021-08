Sea Power – Two Fingers [AUDIO]

Photo Credit: Jane Pollard

Gli inglese British Sea Power non sono più i British Sea Power, nel senso che hanno cambiato (accorciandolo) il loro nome in Sea Power, scelta fatta per non rischiare di dare più l’idea che il loro vecchio nome potesse cavalcare una qualche forma di nazionalismo. Col nuovo nome la band ha diffuso l’ascolto di Two Fingers, prima anticipazione da Everything Was Forever, il loro nuovo album in uscita l’11 Febbraio del prossimo anno. Qui in basso trovate il pezzo da Soundcloud e YouTube e la tracklist del disco:

01 Scaring At The Sky

02 Transmitter

03 Two Fingers

04 Fire Escape In The Sea

05 Dopplegänger

06 Fear Eats The Soul

07 Folly

08 Green Goddess

09 Lakeland Echo

10 We Only Want To Make You Happy